Школы и избиркомы в России обеспечат скоростным интернетом за 3,7 млрд рублей

Более 3,7 млрд рублей дополнительно выделено на обеспечение школ, колледжей и избиркомов России высокоскоростным интернетом с защищенным доступом. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выделение дополнительных средств позволит провести интернет в почти 50 тысяч государственных и муниципальных образовательных учреждений и избирательных комиссий в субъектах Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Правительства, этот вопрос поднимался на стратсессии, посвященной новому национальному проекту «Молодежь и дети».

Пять новых национальных проектов будут запущены в России в ближайшее время: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и трансформация государства» и «Молодежь и дети». Их запуск в Послании к Федеральному Собранию анонсировал Президент России Владимир Путин.