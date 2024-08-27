news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 27 августа 2024 23:29

Школы и избиркомы в России обеспечат скоростным интернетом за 3,7 млрд рублей

Скопировать ссылку

Более 3,7 млрд рублей дополнительно выделено на обеспечение школ, колледжей и избиркомов России высокоскоростным интернетом с защищенным доступом. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выделение дополнительных средств позволит провести интернет в почти 50 тысяч государственных и муниципальных образовательных учреждений и избирательных комиссий в субъектах Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Правительства, этот вопрос поднимался на стратсессии, посвященной новому национальному проекту «Молодежь и дети».

Пять новых национальных проектов будут запущены в России в ближайшее время: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и трансформация государства» и «Молодежь и дети». Их запуск в Послании к Федеральному Собранию анонсировал Президент России Владимир Путин.

#нацпроекты #национальные проекты #интернет #школы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100