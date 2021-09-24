Школы Саратова на две недели переходят на дистант из-за Covid-19

С 27 сентября саратовские школы и учреждения допобразования переводятся на дистанционный формат работы из-за угрозы распространения Covid-19. Об этом со ссылкой на мэрию Саратова сообщает РИА Новости.

Планируется, что ограничения продлятся до 11 октября.

«В соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении исполкома.

Уже сегодня из-за выявленных случаев заражения полностью закрыли две школы в Калининском районе Саратовской области. Кроме того, на дистант переведены 145 классов в 69 школах, из которых 39 находятся в самом Саратове.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 86 967 случаев коронавируса, количество смертей превысило 2,8 тыс.