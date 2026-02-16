Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля
Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционный формат работы из-за ожидаемых аномальных осадков 17 февраля. О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупредило МЧС, передает мэрия Казани.
В связи с прогнозом школы временно переводят учеников на обучение с применением дистанционных технологий. При этом в учреждениях будут работать дежурные классы. В детских садах организуют дежурные группы.
Учреждения дополнительного образования в сфере спорта, культуры и молодежной политики также переходят на дистанционный формат.
Средним специальным и высшим учебным заведениям рекомендовано перевести образовательный процесс в онлайн.
В Госавтоинспекции жителей попросили по возможности отказаться от поездок по городу без крайней необходимости.