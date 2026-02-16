news_header_top
Общество 16 февраля 2026 20:16

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционный формат работы из-за ожидаемых аномальных осадков 17 февраля. О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупредило МЧС, передает мэрия Казани.

В связи с прогнозом школы временно переводят учеников на обучение с применением дистанционных технологий. При этом в учреждениях будут работать дежурные классы. В детских садах организуют дежурные группы.

Учреждения дополнительного образования в сфере спорта, культуры и молодежной политики также переходят на дистанционный формат.

Средним специальным и высшим учебным заведениям рекомендовано перевести образовательный процесс в онлайн.

В Госавтоинспекции жителей попросили по возможности отказаться от поездок по городу без крайней необходимости.

