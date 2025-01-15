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Школы, больницы, парки и дороги: что будет сделано в Татарстане по новым нацпроектам
На нацпроекты с 2019 года в республике было направлено 228 млрд рублей
С этого года в Татарстане приступают к реализации новых нацпроектов – только за три года на них собираются направить 160 млрд рублей. Как это улучшит жизнь жителей республики и с кого будет спрос, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.
Новые нацпроекты на смену прошлым
«Все национальные проекты очень важны, поскольку они направлены на повышение качества жизни нашего населения. Они касаются каждого человека, каждой семьи. По всем национальным проектам в республике началась активная работа», — сказал вице-премьер Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов «Татар-информу».
На смену 13 национальным проектам, которые реализовывались в Татарстане с 2019 года, республика приступила к исполнению 12 новых. Это «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».
Всего же в России с нынешнего по 2030 год будет 19 новых национальных проектов, но часть из них касается технологического лидерства, поэтому реализация и контроль – только на федеральном уровне.
Татарстан принимал активное участие в подготовке новых национальных проектов, рассказал журналистам вице-премьер РТ.
«Была проведена большая работа в части подготовки национальных проектов. Безусловно, от республики по всем национальным проектам уходили предложения. Часть наших предложений нашли отражение в тех национальных проектах, которые на сегодня приняты в нашей стране», – сказал Шагиахметов.
В 2025 году на нацпроекты выделят почти 60 млрд рублей
Шагиахметов сообщил, что только в этом году будет выделено 59 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 24,6 млрд рублей.
На эти деньги в республике планируют построить и капитально отремонтировать 375 объектов капитального строительства и дорожного хозяйства.
По линии образования запланировано строительство двух школ на 1224 места в Казани и Набережных Челнах. Ожидается открытие Молодежного центра и четырех детских садов после капремонта.
По линии здравоохранения планируют построить и модернизировать около 190 объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), больницы и поликлиники. Предпринимателям по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» будут оказывать поддержку в виде микрозаймов, лизинга, льготных кредитов и поручительства.
Запланировано благоустройство 51 общественного пространства, включая парки и скверы. Деньги также направят на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений в Казани. По линии инноваций собираются и дальше цифровизировать образовательные, медицинские учреждения и систему госуслуг.
Всего же за три года на национальные проекты направят 160 млрд рублей.
Кто ответит за исполнение национальных проектов в Татарстане
Кураторами национальных проектов и соответствующих региональных программ назначили вице-премьеров Татарстана. Так, например, Лейле Фазлеевой доверили треть нацпроектов в республике («Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры»), Мидхату Шагиахметову, Рустаму Нигматуллину, Олегу Коробченко (глава Минпромторга РТ) досталось по два нацпроекта. Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров будет отвечать за «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров – за «Экономику данных и цифровую трансформацию государства».
«По всем региональным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, которые для нашей республики утвердили целевые назначения по 88 показателям и 119 результатам. Утвержден перечень кураторов из числа вице-премьеров, ответственных за их реализацию. Контроль и координацию реализации на уровне республики осуществляет региональный проектный офис, которым руководит Премьер-министр РТ Алексей Валерьевич Песошин», — пояснил Шагиахметов.
Какие итоги прошлых нацпроектов
Основную часть доклада Мидхат Шагиахметов посвятил тому, что появилось в Татарстане благодаря «старым» национальным проектам. С 2019 по 2024 год на эти цели в республике было направлено около 228 млрд рублей, из которых 160 млрд – из федерального бюджета, а более 68 млрд рублей – из бюджета республики.
На эти деньги построено и отремонтировано более 7 тыс. километров дорог, что улучшило транспортное сообщение и внутри республики, и с регионами-соседями. Было благоустроено более 350 парков и скверов. Дети получили возможность учиться в 27 новых школах, также возведено почти 90 новых образовательных учреждений.
Построены и отремонтированы 70 объектов культуры, включая театры, музеи и библиотеки. Благодаря национальному проекту в Казани появился Центр детской онкологии, а по всей республике возведено и модернизировано около 400 объектов здравоохранения.
316 млрд рублей получили предприниматели Татарстана от государства
Большое внимание министр экономики РТ уделил национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который завершился в 2024 году. Теперь меры поддержки малому и среднему бизнесу будут оказывать по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Отдельного проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2025 года не будет, он будет внутри общего национального проекта по экономике. Мы в этом году сохраняем все те меры поддержки, которые востребованы нашим малым и средним бизнесом. Но акцент делаем на секторах экономики, которые связаны с производственным бизнесом, с повышением производительности труда, реализацией новых технологий. Также будет поддержка малых технологических компаний», — пояснил Шагиахметов.
С 2019 по 2024 год субъектам МСП в Татарстане по нацпроекту предоставили более 316 млрд рублей. За этот период число занятых в этой сфере жителей республики выросло почти на 170 тыс. человек. На конец 2024 года в сфере МСП работает 848 тыс. человек, а число самих предпринимателей увеличилось до 178,3 тыс. (плюс 19 тыс.).
По последним данным, в Татарстане более 357 тыс. самозанятых, а их суммарный доход составляет почти 200 млрд рублей. При этом сумма уплаченных в бюджет налогов составляет около 8,4 млрд рублей, рассказал Шагиахметов.
Напомним, что 1 января 2019 года в виде эксперимента был введен налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Тогда Татарстан был в числе четырех пилотных регионов наряду с Москвой, Московской и Калужской областями.
Также деньги, выделенные на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в Татарстане, пошли на создание индустриальных парков «Химград» и «Сабы» и промпарка «Тюлячи». Это дало бизнесу возможность получить доступ к производственным площадям и помещениям.
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