Школы, больницы, парки и дороги: что будет сделано в Татарстане по новым нацпроектам

С этого года в Татарстане приступают к реализации новых нацпроектов – только за три года на них собираются направить 160 млрд рублей. Как это улучшит жизнь жителей республики и с кого будет спрос, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.





Мидхат Шагиахметов: «Все национальные проекты очень важны, поскольку они направлены на повышение качества жизни нашего населения»

Фото: prav.tatarstan.ru

Новые нацпроекты на смену прошлым

«Все национальные проекты очень важны, поскольку они направлены на повышение качества жизни нашего населения. Они касаются каждого человека, каждой семьи. По всем национальным проектам в республике началась активная работа», — сказал вице-премьер Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов «Татар-информу».

На смену 13 национальным проектам, которые реализовывались в Татарстане с 2019 года, республика приступила к исполнению 12 новых. Это «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».

Всего же в России с нынешнего по 2030 год будет 19 новых национальных проектов, но часть из них касается технологического лидерства, поэтому реализация и контроль – только на федеральном уровне.

Татарстан принимал активное участие в подготовке новых национальных проектов, рассказал журналистам вице-премьер РТ.

«Была проведена большая работа в части подготовки национальных проектов. Безусловно, от республики по всем национальным проектам уходили предложения. Часть наших предложений нашли отражение в тех национальных проектах, которые на сегодня приняты в нашей стране», – сказал Шагиахметов.

В 2025 году на нацпроекты выделят почти 60 млрд рублей

Шагиахметов сообщил, что только в этом году будет выделено 59 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 24,6 млрд рублей.

На эти деньги в республике планируют построить и капитально отремонтировать 375 объектов капитального строительства и дорожного хозяйства.

По линии образования запланировано строительство двух школ на 1224 места в Казани и Набережных Челнах. Ожидается открытие Молодежного центра и четырех детских садов после капремонта.

По линии образования запланировано строительство двух школ на 1224 места в Казани и Набережных Челнах Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По линии здравоохранения планируют построить и модернизировать около 190 объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), больницы и поликлиники. Предпринимателям по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» будут оказывать поддержку в виде микрозаймов, лизинга, льготных кредитов и поручительства.

Запланировано благоустройство 51 общественного пространства, включая парки и скверы. Деньги также направят на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений в Казани. По линии инноваций собираются и дальше цифровизировать образовательные, медицинские учреждения и систему госуслуг.

Всего же за три года на национальные проекты направят 160 млрд рублей.

Кто ответит за исполнение национальных проектов в Татарстане

Кураторами национальных проектов и соответствующих региональных программ назначили вице-премьеров Татарстана. Так, например, Лейле Фазлеевой доверили треть нацпроектов в республике («Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры»), Мидхату Шагиахметову, Рустаму Нигматуллину, Олегу Коробченко (глава Минпромторга РТ) досталось по два нацпроекта. Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров будет отвечать за «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров – за «Экономику данных и цифровую трансформацию государства».

«По всем региональным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, которые для нашей республики утвердили целевые назначения по 88 показателям и 119 результатам. Утвержден перечень кураторов из числа вице-премьеров, ответственных за их реализацию. Контроль и координацию реализации на уровне республики осуществляет региональный проектный офис, которым руководит Премьер-министр РТ Алексей Валерьевич Песошин», — пояснил Шагиахметов.

Какие итоги прошлых нацпроектов

Основную часть доклада Мидхат Шагиахметов посвятил тому, что появилось в Татарстане благодаря «старым» национальным проектам. С 2019 по 2024 год на эти цели в республике было направлено около 228 млрд рублей, из которых 160 млрд – из федерального бюджета, а более 68 млрд рублей – из бюджета республики.

На эти деньги построено и отремонтировано более 7 тыс. километров дорог, что улучшило транспортное сообщение и внутри республики, и с регионами-соседями. Было благоустроено более 350 парков и скверов. Дети получили возможность учиться в 27 новых школах, также возведено почти 90 новых образовательных учреждений.

Построены и отремонтированы 70 объектов культуры, включая театры, музеи и библиотеки. Благодаря национальному проекту в Казани появился Центр детской онкологии, а по всей республике возведено и модернизировано около 400 объектов здравоохранения.

316 млрд рублей получили предприниматели Татарстана от государства

Большое внимание министр экономики РТ уделил национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который завершился в 2024 году. Теперь меры поддержки малому и среднему бизнесу будут оказывать по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Отдельного проекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2025 года не будет, он будет внутри общего национального проекта по экономике. Мы в этом году сохраняем все те меры поддержки, которые востребованы нашим малым и средним бизнесом. Но акцент делаем на секторах экономики, которые связаны с производственным бизнесом, с повышением производительности труда, реализацией новых технологий. Также будет поддержка малых технологических компаний», — пояснил Шагиахметов.

С 2019 по 2024 год субъектам МСП в Татарстане по нацпроекту предоставили более 316 млрд рублей. За этот период число занятых в этой сфере жителей республики выросло почти на 170 тыс. человек. На конец 2024 года в сфере МСП работает 848 тыс. человек, а число самих предпринимателей увеличилось до 178,3 тыс. (плюс 19 тыс.).

По последним данным, в Татарстане более 357 тыс. самозанятых, а их суммарный доход составляет почти 200 млрд рублей. При этом сумма уплаченных в бюджет налогов составляет около 8,4 млрд рублей, рассказал Шагиахметов.

Напомним, что 1 января 2019 года в виде эксперимента был введен налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых. Тогда Татарстан был в числе четырех пилотных регионов наряду с Москвой, Московской и Калужской областями.

Также деньги, выделенные на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» в Татарстане, пошли на создание индустриальных парков «Химград» и «Сабы» и промпарка «Тюлячи». Это дало бизнесу возможность получить доступ к производственным площадям и помещениям.