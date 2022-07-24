«Школу назвать его именем не успели»: как живет малая родина Абдуллы Алиша село Каюки

Корреспондент «Татар-информа» побывала в родном селе известного детского писателя, одного из лидеров группы джалиловцев Абдуллы Алиша. Почему жители Каюков переживают за будущее села, удастся ли создать музей на родной земле писателя, как не допустить забвения имени классика?

Абдулла Алиш (Габдуллазян Габдулбариевич Алишев) – татарский поэт, писатель, автор книг для детей, драматических произведений. Один из лидеров подпольной антифашистской организации джалиловцев в 1942-1944 годах. Родился 15 сентября 1908 года в селе Көек (Каюки) Спасского уезда Казанской губернии (Спасский район РТ). Учился в медресе села Ямбухтино. В 1927 году поступил в Казанский землеустроительный техникум. В 1933 году был назначен ответственным секретарем журнала «Техника» на татарском языке. С 1937 года до начала войны был литературным редактором в редакции журнала «Пионер каләме» (сейчас – «Ялкын») и Татарском радиокомитете. В июле 1941 года Абдулла Алиш был призван в армию, ушел на фронт. Солдатом-радистом участвовал в оборонительных сражениях в Орловской области. 12 октября того же года в ходе столкновений под Брянском попал в окружение и оказался в немецком плену. Содержался в разных лагерях, затем был отправлен в лагерь Вустрау под Берлином. Там Алиш присоединяется к подпольной антифашистской организации легиона «Идел-Урал» под руководством Мусы Джалиля и Гайнана Курмаша, становится одним из самых активных членов группы. Работает в редакции газеты «Идель-Урал», которая официально издавалась в Берлине. Имея доступ к типографии, налаживает выпуск антифашистских листовок. Вместе с одиннадцатью членами группы джалиловцев был казнен. Ему было 35 лет.

Фото: © «Татар-информ»

От Казани до родного села Алиша примерно два часа езды. На повороте в сторону Каюков установлен памятный знак с надписью: «Родина Абдуллы Алиша», на нем же – изображение писателя и отрывок из его стихов.

Еще на въезде в деревню замечаем здания заброшенной фермы. Своего хозяйства в Каюках нет, земли выкупил инвестор. Хорошо, что приехали мы летом: прикрытые пышной зеленью, эти полуразрушенные стены показались не такими печальными.

Подъезжаем к деревне, и фантазия рисует волшебный мир сказок Алиша: вот от цветка к цветку собирает нектар трудолюбивая пчелка Нечкебиль, галдят хвастливые воробьи, по улице гордо шагает храбрый кот Бикбатыр, как всегда, дерутся Чукмар и Тукмар, а на озере плавает Болтливая утка…

На самом деле в деревне нас встречает умиротворенная тишина. Дома здесь красивые, ухоженные. Улицы чистые.

Единственная татарская деревня в округе

У библиотеки нас уже ожидает Нурия Мингалиева. Рядом с библиотекой – сельский Дом культуры и сквер, в котором стоит бюст Абдуллы Алиша. «Красивая у вас деревня», – говорю Нурие апа.

«Люди у нас работящие, – с улыбкой отвечает она. – Мы единственная в этой местности татарская деревня, кругом русские села. Но у нас две невестки русские, правда, они тоже уже говорят на татарском. В деревне проживают примерно 200 человек. Опустевшие дома у нас тоже покупают, но молодежь в деревне не остается», – рассказывает Нурия Мингалиева.

Нурия Мингалиева рассказала про экспозицию, посвященную поэту Фото: © «Татар-информ»

В сельской библиотеке есть экспозиция, посвященная Абдулле Алишу. Сохранились часы из родного дома поэта, а также принадлежности для пасеки, которыми пользовался его отец. Музей Абдуллы Алиша находится в районном центре, городе Болгар. А на малой родине писателя музея нет.

Республиканскую литературную премию имени Абдуллы Алиша традиционно вручали в Каюках. В Казани лишь объявляли лауреатов, а само вручение проходило здесь. В последний раз эта церемония была в 2018 году. Потом сменился глава района, началась пандемия, ограничения на массовые мероприятия… Премия им. А. Алиша за произведения в области детской литературы учреждена в 1997 году по решению Правления Союза писателей Татарстана.

Однако татарские писатели по-прежнему наведываются на малую родину Алиша. «Летом довольно часто приезжают, заходят к нам в библиотеку, встречаются с нами. Раньше приезжали группами, сейчас уже больше в одиночку», – рассказывает Нурия Мингалиева.

Фото: © «Татар-информ»

«Переживаем, как бы школу не закрыли»

Библиотека в Каюках богатая: есть и классика, и новинки. Очень много книг для детей на татарском, русском языках. Только читать их практически некому. В школе всего 15 учеников, самые младшие дети в деревне в этом году окончили первый класс. Малышей в деревне нет. Детский сад закрылся три года назад.

«Дети на бумаге есть, но живут они в Казани. Мы уж теперь переживаем, как бы у нас школу совсем не закрыли. Если и школы не станет, то это будет конец деревне», – вздыхает собеседница.

Бюст в сквере у библиотеки после реконструкции открыли в 2018 году, к 110-летию поэта. Памятник из бронзы был изготовлен в Казани. Там же – каменная плита с надписью «Вечная слава нашему односельчанину, павшему жертвой в Великой Отечественной войне за счастье народа».

Бюст в сквере, открытом после реконструкции в 2018 году, к 110-летию Абдуллы Алиша

Фото: © «Татар-информ»

Немного постояв у памятника, вышли к озеру у сквера. Говорят, именно здесь писатель присмотрел себе героиню своей знаменитой сказки «Болтливая утка». В прошлом году озеро чистили, поэтому камышей тут почти нет. А до этого здесь водились лебеди. Но нам не удалось увидеть даже уток. Это озеро также называют Мечетским, потому что оно расположено буквально под дверьми мусульманского храма.

«Мой папа первым получил премию Алиша»

Нам показали место, где когда-то стоял родовой дом Алишевых. Сейчас там сохранилось лишь старое здание из красного кирпича с деревянным бревенчатым пристроем. Это кладовая, оставшаяся то ли от магазина, то ли от детского садика, которые после сноса дома были построены на его месте.

Далее мы идем по улице и попадаем на мост через реку Актай. На живописной долине – площадка для Сабантуя. Примечательно, что до 2016 года здесь Сабантуй не проводился.

На месте, где когда-то стоял родовой дом Алишевых Фото: © «Татар-информ»

«Когда решили сделать Сабантуй, людей на него приехало очень много. Хороший получился праздник, нам уже не хотелось отказываться от него, и люди просят. На борьбу корэш у нас никого нет, мы соревнуемся в поднятии гири. Приезжают земляки, народу много, работают торговые точки, проводим игры, концерт», – рассказывает Нурия апа. Организацию праздника взяли на себя работники библиотеки, школы, Дома культуры.

На улице рядом с площадкой Сабантуя – дом старейшей жительницы деревни 99-летней Фардии Гатиной. В молодости она работала трактористкой. У ее дома Нурия апа вспоминает: «Кажется, в детстве мы сюда ходили к Алишу». Под кустом сирени еще остались осколки камней, возможно, памятник поэту когда-то действительно был здесь.

Фото: © «Татар-информ»

Встретили на улице жителя села – на велосипеде направлялся куда-то по своим делам. Загфар Хафизов оказался любителем рыбалки. Вообще в деревне рыбалкой занимаются почти все, и в семье Нурии апа тоже есть рыбаки. Спрашиваем у Загфара абый, знает ли он Абдуллу Алиша. «Как же не знать, знаю, – говорит наш новый знакомый, – мой папа первым получил премию Абдуллы Алиша».

Здесь речь идет не о литературной премии. Раньше в Каюках был совхоз имени Абдуллы Алиша. Передовиков награждали премией. Первым ее получил лучший животновод Гиният Хафизов. Сохранилось даже фото с награждения.

Гиният Хафизов стал первым лауреатом совхозной премии имени Абдуллы Алиша Фото: © «Татар-информ»

Удивительно, что в родной деревне писателя нет улицы, названной его именем. Улицы Абдуллы Алиша есть в Болгаре, Челнах, Казани (небольшая улочка в Салмачах). В Казани гимназия №20 названа в честь писателя. А Каюковской школе имя знаменитого земляка не присвоили, хотя даже было принято решение об этом.

Сегодня в Куюках работает девятилетняя общеобразовательная школа. С 2015 года она является филиалом Бураковской средней школы. Уже более 20 лет школой руководит Венера Казакова. Сейчас в коллективе девять работников, среди них шесть учителей.

«Было решение присвоить нашей школе имя Абдуллы Алиша. Но юридически мы это не оформили. Детей уже тогда было мало, мы не стали этого делать», – пояснила Венера Казакова.

Нужен музей Алиша на его малой родине?

В кабинете татарского языка обустроен уголок, посвященный Абдулле Алишу. В кабинете истории тоже сделали небольшой музей. Учитель истории Айдар Казаков считает, что настоящий музей писателю должен быть на его малой родине и что его надо поставить на месте родового дома Алишевых.

«Абдулла Алиш – личность многогранная. Еще не изученных, неизвестных широкой публике его произведений очень много. Здесь, в Каюках, люди издавна отличались свободным духом, прямотой. Могли смело высказать свое мнение. Думаю, их потомки сохранили в себе эти качества. Мне кажется, образ Алиша все еще живет на его родной земле» говорит Айдар Казаков.

Создать здесь музей Алиша – дело чести для его односельчан, считает собеседник. Для этого подошло бы и пустующее здание бывшего детского сада, полагает он.

Айдар Казаков: «Абдулла Алиш – личность многогранная. Еще не изученных, неизвестных широкой публике его произведений очень много»

Фото: © «Татар-информ»

Интересуемся у Айдара абый: есть ли, по его мнению, достойные Алиша детские писатели в наше время?

«Конечно есть! Лябиб Лерон, Йолдыз Шарапова. Раньше были Роберт Миннуллин, Халим Залялов, Энже Муминова…» – говорит он.

Учительница Рузалия апа Садрутдинова поделилась не совсем оптимистичными прогнозами насчет будущего школы: «Мы уже заранее переживаем. В первый класс идти некому, детей в деревне уже не рождается. Видимо, с выпуском последнего класса школу закроют. Вокруг ни одной татарской деревни».

Так получилось, что школа в деревне классика татарской литературы, любимого детского писателя многих поколений Абдуллы Алиша осталась на грани закрытия…

Сейчас в здании школы работает летний лагерь. Часть детей занимается в спортивном зале, остальные – в кабинете. Поинтересовались у них, знают ли они Алиша. В ответ дети уверенно перечислили названия его сказок. «Если бы Абдулла Алиш был жив, я бы спросил у него, какую сказку он хотел написать в плену», – признался один из учеников Айнур. И правда, о чем была бы эта сказка?..

Фото: © «Татар-информ»

Абдулла Алиш писал не только сказки для детей. Он также автор произведений для взрослой аудитории. Сохранилось стихотворение, написанное им в лагере, где он пишет о своей любви к жене Рокие. По воспоминаниям современников, Алиш легко находил общий язык с девушками, много с ними общался. Но, находясь в застенках, он думал только о своей возлюбленной. Сыновей Абдуллы Алиша – Алмаза и Айваза – уже нет в живых. Но живы его внук, правнуки, родственники.

«Его не сломили тяготы заточения»

Заместитель главного редактора журнала «Казан утлары», лауреат премии Абдуллы Алиша Вакиф Нуриев вспоминает, что тоже вырос на сказках Алиша.

«Абдулла Алиш – герой, это личность очень удивительная, неповторимая. В первую очередь это прекрасный детский писатель. Его увлекательные, полные ярких красок и интересных персонажей сказки сопровождали каждого из нас в детстве. Алиш, тонко чувствующий детскую душу, и сам был человеком тонким, ранимым, и наверняка ему было очень тяжело пережить тяготы заточения… Но он не сломился, не сдался. Я много раз бывал в его родной деревне. Это красивые места – есть речка, лес. Всегда представлял себе – в этом лесу гулял Алиш, здесь в речке он купался», – поделился Вакиф абый.

Фото: © «Татар-информ»

Он поддержал идею создания музея на малой родине поэта.

«Хорошо, что есть музей в Болгаре, там много посетителей, но музей в родной деревне – это совсем другая аура, он был бы особенным», – говорит писатель.

Главный редактор газеты «Акчарлак», лауреат литературной премии им. А. Алиша Алмаз Гимадиев:

«Для меня Абдулла Алиш – один из самых необычных, неординарных писателей. Он писал как для детей, так и для взрослых, и мне кажется, что таких даже больше нет. Мне он близок своими детскими произведениями. Помню, в пятом классе мы инсценировали его «Болтливую утку», я там тоже сыграл одну из ролей.

Я считаю, что биографию, творчество Абдуллы Алиша необходимо еще глубже изучать. Потому что, к сожалению, имя этого удивительного писателя может быть забыто. Знают Тукая, Джалиля, даже Ркаиля Зайдуллина больше знают, а Алиша – нет. А если имя им и знакомо, то затрудняются сказать, что же он написал», – поделился Алмаз Гимадиев.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar