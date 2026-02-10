news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 февраля 2026 10:07

Школу на 500 мест построят в Агрызе за 701 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

На строительство новой школы на 500 мест в Агрызе направят 701 млн рублей. Необходимость проекта связана с аварийным состоянием здания гимназии №1, построенного в 1936 году. Сведения о тендере опубликованы на сайте госзакупок.

Рядом со школой также планируется возведение многофункционального центра с образовательной, спортивной и культурно-досуговой инфраструктурой. Общая стоимость строительства школы и центра составит 1,3 млрд рублей.

Подрядчиком по проекту определено государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

#строительство школы #агрыз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026