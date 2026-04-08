Школу №8 в Нижнекамске капитально обновляют по национальному проекту

Капитальный ремонт здания средней школы №8 на улице Юности в Нижнекамске продолжается. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Все лучшее детям», входящей в национальный проект «Молодежь и дети», сообщает Минстрой Татарстана.

По данным ГИСУ Татарстана, в школе заменят двери и окна, обновят системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Также предусмотрен ремонт электромонтажных и слаботочных сетей, а в помещениях проведут отделочные работы.

Кроме того, учебное заведение оснастят новой мебелью и оборудованием. На реализацию проекта направлено более 146 млн рублей.

На данный момент готовность объекта составляет 55%.

В 2026 году по национальному проекту «Молодежь и дети» в Татарстане планируется капитально отремонтировать 36 школ в 18 муниципалитетах. Общий объем финансирования превышает 3,1 млрд рублей.