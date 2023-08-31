В Менделеевске введут доплату школьным поварам

Работникам школьных столовых в Менделеевске планируют ввести дополнительную плату от муниципального образования. Такое решение озвучил глава района Радмир Беляев, однако точную сумму доплаты пока не назвал.

«Остаётся вопрос по работе поваров. Важно решить момент с дополнительной платой работникам столовых», — отметил он.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, в городе и районе наблюдается дефицит поваров, из-за низкой заработной платы они постоянно увольняются.

В преддверии Дня знаний Беляев оценил итоги ремонта и модернизации школьных столовых. По национальному проекту «Образование» к новому школьному учебному года отремонтировано три пищеблока: в образовательном учреждении №2, Ильнетской и Старогришкинской школах.

Помимо ремонта, в столовых были обновлены оборудование и мебель. Всего на работы было выделено 10,7 млн рублей. На следующий год работы запланированы еще в 3 сельских школах: Татарско-Челнинской, Енабердинской и Камаевской.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.