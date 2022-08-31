Школьный звонок в новой гимназии «Адымнар — Альметьевск» прозвенит для более 800 учеников

Новый полилингвальный комплекс «Адымнар — Альметьевск» получил заключение о соответствии и завтра, 1 сентября, откроет свои двери для более 800 детей, 210 из них сядут за парты впервые. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он также подчеркнул, что в муниципалитете идут колоссальные вложения в развитие образования.

Всего же Альметьевске в этом учебном году за парты сядут 3,3 тыс. первоклассников. «Это больше чем в прошлом году. Количество первоклассников неизменно растет», — сообщила гостья эфира, начальник Управления образования Ирина Павловская.

Также представитель ведомства рассказала, что с 1 сентября во всех школах утро понедельника будет начинаться с поднятия государственных флагов и звучания государственных гимнов России и Татарстана, а также с классного часа «Разговор о важном», посвященного самым различным темам.

Полилингвальная гимназия «Адымнар — Альметьевск» построена в рамках программы по созданию полилингвальных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках при содействии Республиканского Фонда «Возрождение» под руководством Первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева.

Общая площадь четырехэтажного здания — 24,6 тыс. квадратных метров. Основное здание состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока, который включает два спортзала и бассейн с двумя чашами.