Школьный музей Агрызского района РТ стал победителем окружного конкурса «Герои Отечества»

Историко-краеведческий музей средней общеобразовательной школы имени С. А. Ахтямова села Манзарас Кукморского района Татарстана занял первое место на конкурсе Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества». Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по РТ.

На втором месте в этой категории оказался музей боевой славы 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, созданный при чебоксарской средней школе №37 с углубленным изучением отдельных предметов. Третье место занял музей истории йошкар-олинского лицея №11 имени Героя Социалистического Труда Таисии Александровой.

Кроме того, в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» Республика Татарстан завоевала третье место. Второй стала Республика Башкортостан, а победила в этой категории Кировская область.

«Лучшим военно-патриотическим клубом ПФО» признан Кадетский пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея Борина из Ижевска, имеющий статус учреждения дополнительного образования. На втором месте — военно-патриотический клуб «Дельта», работающий при средней школе села Подстёпки Ставропольского района Самарской области. Третьим стал военно-патриотический спортивно-досуговый клуб «Преображенцы», организованный при средней школе с углубленным изучением отдельных предметов поселка Кикнур Кикнурского района Кировской области.

Посвященное итогам конкурса совещание накануне Дня Герое Отечества провел помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова Владимир Колчин. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, отвечающие за патриотическое воспитание молодежи, главные федеральные инспекторы в регионах ПФО и Герой России Игорь Станкевич.

Реализующийся с конца 2017 года окружной проект нацелен на организацию системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.