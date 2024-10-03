«Школьный экопатруль» и «БумБатл»: какие экоконкурсы проходят в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новый национальный проект «Экологическое благополучие» стартует со следующего года. При проведении мероприятий, направленных на защиту экологии в Татарстане, особое внимание уделяется экопросвещению.

Об экопросветительских проектах и конкурсах, проводимых в регионе, рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Экологические мероприятия просветительской направленности в Татарстане ведутся благодаря национальному проекту «Экология», который в этом году завершается. По поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года и, я думаю, с пролонгацией до 2036 года, со следующего года стартует новый национальный проект – «Экологическое благополучие», – сообщил он.

Новый нацпроект будет состоять из шести федеральных проектов. Все те экопроекты, в которых сейчас участвует республика, продолжатся в 2025 году.

«Отрадно, что экологическое просвещение в новом национальном проекте будет сквозным вектором, сквозной линией по всем федеральным проектам», - отметил Тарнавский.

Он рассказал об экологических мероприятиях этого года. Весной прошел конкурс «Эковесна», число его участников выросло в 8,5 раз по сравнению с прошлым годом. Экомарафон длился восемь недель.

«В следующем году будем продолжать этот формат, будут некоторые новшества», - добавил Егор Тарнавский.

Егор Тарнавский Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По республике было организовано более 17 тыс. мероприятий, награждены активные участники конкурса. Семья Ханнановых из Сармановского района, победившая в номинации «Экосемья», получила в награду путешествие в Калининград.

Минэкологии РТ заключило соглашение с Фондом рационального природопользования по развитию экологических программ, направленных на внедрение принципов циркулярной экономики и организации раздельного сбора отходов. Теперь республика участвует в программе «Школа утилизации: электроника».

«Награждение победителей прошло 25 июля. В этом году Татарстан вошел в тройку лидеров по всей стране», - подчеркнул Тарнавский.

В настоящее время в республике проходит конкурс научно-практических работ среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Татарстана.

«Прием заявок стартовал со 2 сентября. Мы отмечаем отличившихся студентов, а еще награждаем аспирантов. Из года в год растет уровень научных работ», - сообщил замминистра.

Прием заявок продлится до конца октября. Очная защита состоится в ноябре, а награждение победителей – в декабре. Победители получат денежные призы.

Также продолжается Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Республиканский конкурс «Школьный экопатруль» завершился в августе, а награждение победителей состоится в ноябре.