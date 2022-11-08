«Школьный бизнес-старт»: 600 свежих идей для бизнеса

В рамках проекта «Школьный бизнес-старт» в Татарстане завершился практический тренинг «Бизнес-проектирование». Он проходил сразу в нескольких городах: Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и Альметьевске. В тренинге участвовали 600 учеников школ Татарстана.

На трехдневном интенсиве школьники прошли углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности через лекции, мастер-классы, тренинги и экспертные сессии. По словам одного из бизнес-тренеров, председателя Молодежного парламента РТ Нины Шиминой, акцент был сделан именно на практических занятиях.

«Ребята хорошо схватывают теорию, но на практике со всеми процессами постройки собственно бизнеса они не сталкивались. Отличительной чертой проекта является то, что в качестве экспертов приглашены люди, которые сами основали множество разнообразных бизнесов. Именно поэтому мы старались давать меньше теории в пользу практических занятий», – пояснила она.

Конечно, без теории не обошлось. Но каждая тема была подкреплена практическими действиями от самих детей, которые самостоятельно прорабатывали каждый этап создания собственного бизнеса.

К примеру, каждая команда проводила «мозговой штурм» для формирования идеи бизнеса на основе пройденной лекции по поиску бизнес-ниш. Они сами определяли свою целевую аудиторию, а также средний уровень дохода выбранной категории. «После определения теории дети изучали запросы реальных людей, чтобы понять, действительно ли их предложение будет востребованным. Случалось и так, что в срочном порядке им приходилось заменять идею на новую, так как потенциальный потребитель не видел в предлагаемом продукте надобности для себя», – рассказала Нина Шимина.

Кроме того, дети анализировали и перенимали опыт своих конкурентов, продумывали пиар-кампанию, а по итогу – создавали бизнес-план и презентацию своего «продукта».

Особенно непросто детям давались темы ценообразования и себестоимости. Но благодаря чуткому руководству кураторов на презентации перед экспертами-предпринимателями с легкостью рассчитывали смету представляемого проекта.

«Идеи ребят поражают. Они предлагают такие уникальные проекты, которые едва ли могли прийти в голову взрослым. Обратите внимание на реакцию жюри. Предполагалось, что они будут критически относиться к каждому проекту и предлагать ребятам, как сделать их бизнес лучше. Но вместо этого, они нахваливают каждый проект. И экспертов трудно в этом упрекнуть. Бизнес-идеи не только очень интересны, но и хорошо преподносятся», – поделилась впечатлениями руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

Отметим, что ребята были отобраны из 12 тысяч учеников, которые участвовали в предыдущем этапе «Школьного бизнес-старта» – деловой игре. 600 наиболее заинтересованным ученикам и их педагогам предложили пройти практический тренинг.

Елена Тихонова рассказала, что для команды проекта «Школьный бизнес-старт» самым важным остается поддерживать в ребятах интерес к бизнес-проектированию на длительное время. А самое главное – подключить к программе как можно больше детей республики.

«12 тысяч детей для Татарстана – совсем небольшое количество. Хотелось бы, чтобы в этом проекте могли принять участие дети из самых отдаленных городов и сел республики. Ведь подобные тренинги, как правило, платные, и далеко не все семьи могут позволить себе эту статью расхода в семейном бюджете. А подобный опыт не просто развивает детей, но и дает им уникальный опыт, который обязательно пригодится в жизни», – поделилась мнением Елена Тихонова.

Она рассказала, что ребята уже сейчас реализуют собственные бизнес-проекты, а в скором времени свои продукты смогут предложить на благотворительной школьной ярмарке. Также предполагается провести чемпионат бизнес-кейсов. Мероприятия состоятся в декабре этого года.

Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 40 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт.

Напомним, что программа «Школьный бизнес-старт» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами проекта «Школьный бизнес-старт» выступили Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство образования и науки РТ.