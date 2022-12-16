«Школьный бизнес-старт»: 100 юных предпринимателей представили свои проекты экспертам

Шоперы из экоматериалов, безопасные подставки для телефонов, бусы и броши из эпоксидной смолы — такие необычные идеи разработали и представили экспертам школьники из разных уголков Татарстана на тренинге «Бизнес-проектирование». Презентация состоялась в рамках проекта «Школьный бизнес-старт» в молодежном лагере «Волга».

Проект «Школьный бизнес-старт» был запущен в сентябре и охватил 12 тыс. татарстанских детей, преимущественно из сельских школ и малых городов. Из них были отобраны те, кто больше всех заинтересовался предпринимательской деятельностью и продемонстрировал соответствующие способности. В последующем этапе участвовали 500 детей, а на заключительное мероприятие приехали 100 ребят из сельских школ. Они разбились на десять команд и представили свои бизнес-кампании.

В течение трех дней тренинга участники проекта посещали лекции, мастер-классы, тренинги и экспертные сессии, направленные на разработку бизнес-проектов. Они прошли обучение в формате деловой игры: составляли портрет предпринимателя, проходили специальное тестирование. Ученики 5–7-х классов преодолели весь путь, который проходят люди, решившие стать предпринимателями. Ребята прорабатывали идеи, определяли целевую аудиторию, анализировали работу конкурентов, а после составляли уникальные торговые предложения, продумывали стратегии маркетинга, бизнес-планы, PR-кампании, высчитывали себестоимость продукции, придумывали слоган и бренд. В рамках презентации участники проекта продемонстрировали полученные на семинаре знания и навыки, которые им пригодятся во взрослой жизни.

«К сожалению, на сегодняшний день многие школьники не владеют основами финансовой грамотности, не знают, как правильно распоряжаться деньгами, не умеют считать себестоимость какого-либо продукта. Всё, чему мы учим ребят, очень актуально. Это уровень современной бизнес-школы», — заявила председатель Молодежного парламента Республики Татарстан, бизнес-тренер проекта Нина Шимина.

Защита проектов проходила в формате игры. Десять команд по очереди представляли свои бизнес-идеи, на каждую презентацию давалось всего четыре минуты. Эксперты жюри выступали в роли инвесторов, а школьники пытались заинтересовать их своими предложениями.

«Все проекты замечательные, но главная их ценность заключается в том, что у каждой команды есть своя миссия. В будущем кто-то из этих школьников точно станет предпринимателем. Но даже если этого не случится, предпринимательские навыки ребятам пригодятся в жизни. На тренинге они научились управлять своими финансами и временем, правильно оценивать риски, общаться в команде, распределять роли и справляться с неудачами», — отметила руководитель детского города «КидСпейс» Елена Тихонова.

На этом программа «Школьный бизнес-старт» не заканчивается. 22 декабря в Казани, в детском городе «КидСпейс», пройдет благотворительная школьная ярмарка, на которую ребята привезут свою продукцию. Организаторы проекта приглашают казанцев посетить ярмарку, чтобы приобрести сделанные руками детей новогодние подарки по приятным ценам. Ярмарка откроется в 10.00. Часть вырученных от продажи продукции средств участники программы передадут на лечение одной из подопечных фонда «Добрая Казань» — Анисы Гариповой.

В феврале 2023 года пройдет чемпионат бизнес-кейсов. Финал проекта, по итогам которого две лучшие команды отправятся в «Сколково», состоится в апреле.

Организаторами программы «Школьный бизнес-старт» выступают Министерство экономики РТ и Министерство образования и науки РТ. Она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).