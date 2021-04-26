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Ру Тат
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26 апреля 2021  03:17

Школьные учебники будут проверены после послания Путина

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Все школьные учебники будут проверены после послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Во время выступления Владимир Путин отметил, что некоторые современные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, что вызывает удивление.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал министр в программе «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин анонсировал новую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которую получат родители школьников.

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