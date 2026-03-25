Общество 25 марта 2026 08:33

Школьные программы синхронизировали с ЕГЭ – эксперт

Школьная программа в России полностью приведена в соответствие с заданиями ЕГЭ, что позволяет снизить уровень стресса у выпускников. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

По словам эксперта, единые образовательные программы в полной мере отвечают требованиям ОГЭ и ЕГЭ, поэтому на экзаменах не встречаются темы, которые не изучались в школе. Это, в свою очередь, значительно уменьшает тревожность учащихся.

Костенко отметил, что все школы страны сейчас работают по единому стандарту качества: используются одинаковые федеральные программы, учебники и поурочное планирование. Такой подход делает знания системными, а переезд семьи в другой регион больше не приводит к образовательным пробелам у ребёнка.

Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано, что освобождает время для полноценного изучения предметов вместо механической подготовки к тестам, добавил специалист.

#Школа #егэ
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
Новости партнеров