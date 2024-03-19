Школьные повара Менделеевского района получат выплату в 50 тыс. рублей

В Менделеевском районе Татарстана на сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения школ и детских садов поварами и кухонными работниками. На деловом совещании глава района Радмир Беляев объявил о единоразовой выплате сельским поварам и кухонным работникам. Они получат 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Городским представителям этой категории работников доплаты осуществляет поставщик питания — ООО «Нигма».

«В целом отмечен рост охвата горячим питанием школьников. До этого этот показатель по городу был ниже. Важно, чтобы горячее питание получали и 100% учеников школ города», — отметил чиновник.

Глава района обратил внимание, что только 58,5% детей Менделеевска в школе берут горячее питание, тогда как в большинстве сельских школ 100% учеников предпочитают горячие обеды.

Кроме того, по словам Беляева, будет рассмотрен вопрос об организации целевой подготовки кадров данных профессий.

«Нужно уделить внимание качественному питанию детей в школах и детских садах. Необходимо проводить постоянную работу с учащимися на классных часах и родителями на родительских собраниях на тему здорового питания. Вести контроль качества питания членами родительских комитетов. На родительские собрания приглашать диетолога для разъяснений о здоровом питании», — поручил он.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе районной администрации, денежная стимуляция будет осуществляться из местного бюджета. «Единоразовая выплата будет положена всем работающим на данный момент сельским поварам. А также и всем новым, которые только собираются устроиться на работу», — рассказали в администрации.