Школьные музеи со всей России могут подать заявки на конкурс до 29 апреля

Российское общество «Знание» до 29 апреля принимает заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев, который проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Эксперты конкурса определят лучшие практики вовлечения школьников в работу музейных пространств. Победители получат оборудование для модернизации выставочных площадок.

Подать заявку сотрудники школьных музеев могут в одной из шести номинаций: «Лучшая историческая экспозиция», «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция», «Лучшая естественнонаучная экспозиция», «Лучшая экспозиция в сфере искусства и творчества» и «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой».

Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Лучшая музейная практика», в которой отметят наиболее успешные форматы работы.

Участникам конкурса предстоит провести просветительские мероприятия в школьных музеях, подготовить видеопрезентацию своей экспозиции и представить практику работы с обучающимися на защите перед экспертным советом. Подробная информация о каждом этапе опубликована на сайте проекта.

Финальные испытания и церемония награждения запланированы на октябрь. Они пройдут в Москве в рамках форума «Память жива», который организуют «Юнармия» и «Движение Первых». На площадке форума представят сборник лучших музейных практик.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что школьные музеи все чаще становятся центрами притяжения для молодежи. По его словам, именно там появляются исследовательские проекты, раскрываются творческие способности школьников и формируется уважительное отношение к историческому наследию.

Он добавил, что конкурс призван выявить и поддержать наиболее интересные практики вовлечения учащихся в музейную деятельность – в том числе через использование цифровых технологий, сотрудничество с родителями и общественными организациями, выездные форматы работы и просветительские мероприятия.

Также Хвиль подчеркнул, что количество обучающихся не влияет на шансы на победу, поскольку школы будут соревноваться с учреждениями той же категории.

Все участники конкурса получат методическую и экспертную поддержку. Для них подготовят специальные рекомендации по обучению школьников-экскурсоводов, разработке календарно-тематических планов работы музея и проведению экскурсий. Кроме того, конкурсантам предложат онлайн-встречи с наставниками – специалистами музейной и архивной сферы, а также руководителями государственных музеев.

Призовой фонд конкурса включает оборудование и мебель для экспозиционных пространств. Победителям передадут витрины с подсветкой для экспонатов, ноутбуки, презентационное оборудование и электронные интерактивные панели.