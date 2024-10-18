Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Школьные и семейные театры из РТ и Удмуртии выступят на сцене театра Тинчурина
В конце октября — начале ноября в Казани стартуют отборочные этапы II республиканского фестиваля-конкурса «Театр без возраста» и семейных театров «Семейные традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.
Для участия поступило 70 заявок от школьных и семейных театров из разных уголков Татарстана, а также из Ижевска (Удмуртия).
Отборочные этапы пройдут в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина, а завершится фестиваль гала-концертом, который состоится 8 ноября. На мероприятии также проведут церемонию награждения победителей. Все они будут взяты под шефство театра.
В министерстве отметили, что мероприятия приурочены к Году семьи, объявленному в России указом Президента Владимира Путина. Их организация соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»