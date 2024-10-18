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Общество 18 октября 2024 23:41

Школьные и семейные театры из РТ и Удмуртии выступят на сцене театра Тинчурина

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В конце октября — начале ноября в Казани стартуют отборочные этапы II республиканского фестиваля-конкурса «Театр без возраста» и семейных театров «Семейные традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

Для участия поступило 70 заявок от школьных и семейных театров из разных уголков Татарстана, а также из Ижевска (Удмуртия).

Отборочные этапы пройдут в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина, а завершится фестиваль гала-концертом, который состоится 8 ноября. На мероприятии также проведут церемонию награждения победителей. Все они будут взяты под шефство театра.

В министерстве отметили, что мероприятия приурочены к Году семьи, объявленному в России указом Президента Владимира Путина. Их организация соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».

#нацпроекты #национальные проекты #Год семьи #театр
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