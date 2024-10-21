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Школьников Татарстана пригласили пройти онлайн-зачет по финграмотности
В Татарстане стартовал онлайн-зачет по финансовой грамотности. Ребята смогут проверить свои знания и узнать, как не попасть в ловушку мошенников, накопить на мечту или открыть свое дело. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России — Нацбанка по РТ.
Для прохождения зачета учащимся потребуется 20 минут. Для удобства задания разделены на два уровня — базовый и продвинутый. Также пройти его можно в составе семейной команды.
До 29 октября все участники смогут получить рекомендации от профессионалов, а при успешном прохождении заданий — именной сертификат.
В пресс-службе отметили, что в 2023 году проверку финансовой грамотности прошли порядка 35 тысяч жителей Татарстана. Организатором выступает Центробанк.
Регистрация и информация о проекте доступны по ссылке.
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