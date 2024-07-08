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Школьников Татарстана приглашают сочинить и прочитать свою сказку
Школьники из Татарстана приглашают записать на видео прочтение сказки. Позднее 30 наиболее интересных работ-победителей опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ», сообщает Минкульт России.
Записать ролик следует в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка». Конкурс продлится с 10 по 30 июля 2024 года. Он пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и Всероссийской ежегодной акции «Культурная суббота». Цель акции – популяризировать традиции народов России.
Оставить заявку на участие можно в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Определят победителей члены экспертной комиссии, состоящей из известных деятелей театра и литературы.
Как отметили в пресс-службе министерства, благодаря народным сказкам мы знаем, во что верили люди раньше, как они представляли себе окружающий мир. Каждый из народов, проживающих на территории современной России, создал огромное количество разнообразных сказок, с самого раннего возраста каждый из нас знакомится с этим волшебным миром. А умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников.
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