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Общество 13 февраля 2025 14:53

Школьников Татарстана приглашают проверить свои знания в чемпионате «Знание.Игра»

Российское общество «Знание» 15 февраля организует чемпионат «Знание.Игра» для школьников, проходящих курс профориентации «Россия — мои горизонты». Она станет итогом изучения достижений страны в науке, промышленности и образовании, сообщили в пресс-службе организации.

Чемпионат пройдет во всех федеральных округах с учетом часовых поясов. Участников ждут три тематических тура, в которых им предстоит ответить на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, легкой промышленности, науке и образовании.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Итоги подведут по каждому федеральном округу, в том числе и в новых регионах.

Партнерами чемпионата станут СИБУР, Российский университет дружбы народов, Фонд поддержки социальных проектов, ОЭЗ «Алабуга», Московский государственный лингвистический университет.

Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации в России. Курс создан для профориентации школьников.
#школьники Татарстана
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