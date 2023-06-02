Школьников Татарстана приглашают присоединиться к танцевальному флешмобу ко Дню России

Школьники Татарстана могут принять участие во всероссийской акции «Танцевальный флешмоб ко Дню России». Она пройдет с 8 по 12 июня.

О правилах участия во флешмобе сообщает Минкультуры РФ. Все желающие могут записать на видео свой танец под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», написать пост и опубликовать его на собственной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. Пост также может быть размещен на странице родителя, педагога или учреждения. Обязательно нужно указать регион, имя и фамилию, название коллектива или учреждения. В ведомстве уточняют, что работы с большим количеством участников приветствуются.

Двадцать лучших работ, которые выберет экспертная комиссия, войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ». Авторы получат сертификаты участников акции и подарки от проекта «Культура для школьников».

День России празднуется 12 июня. Праздник отмечается около тридцати лет. До 2002 года он именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.