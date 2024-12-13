Школьников Татарстана приглашают присоединиться к новому «Цифровому ликбезу»

В понедельник, 16 декабря, стартует новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Познакомиться с ними смогут и школьники Татарстана.

Главные герои роликов, Ряпушка Варя и Налим Максим, научатся приобретать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. Основой новых серий стали идеи сценариев от Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна — школьников из Краснодара и Ростовской области.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Неизменной помощницей Вари опять стала ее старшая сестра Полина, которая дает советы по совершению онлайн-сделок. Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежен ли работодатель.

«Безопасные покупки товаров на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в интернете — темы новой серии нашего проекта „Цифровой ликбез“, которую мы запускаем совместно с „Авито“. В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять», — объяснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Новые серии „Цифрового ликбеза“ были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — заметила в свою очередь директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Материалы по цифровой грамотности и кибербезопасности размещены на портале цифровойликбез.рф, уточнили в Минцифры России.