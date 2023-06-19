Школьников Татарстана приглашают присоединиться к акции «Навстречу звездам и мечтам»

В рамках проекта «Культура для школьников» организована всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам», посвященная 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стартовала 16 июня, и у учащихся Татарстана есть шанс присоединиться к ней.

Музеи космонавтики, существующие в Калуге, Кемерове, Самаре и родном для Терешковой Ярославле, подготовили для школьников уникальные видеоэкскурсии. Их разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках интерактивной части акции, которая продлится вплоть до 20 июня, школьники могут создать собственный видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт». Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей российского кинематографа. Именно эта комиссия выберет 30 лучших роликов, которые впоследствии будут выложены на портале «Культурадляшкольников.РФ».