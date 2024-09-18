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Школьников Татарстана приглашают присоединиться к акции к 225-летию Пушкина
С 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Во славу русского гения», приуроченная к 225-летию со дня рождения классика русской литературы Александра Пушкина, которое отмечается в этом году. Школьников Татарстана приглашают присоединиться к творческому соревнованию.
Учащиеся со всей России могут проявить литературные, артистические и художественные способности в номинациях:
— «Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта),
— «Пушкинские чтения» (прочтение произведений Пушкина),
— «И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию),
— «Пушкин в живописи» (портрет Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).
Желающим необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных литературных и театральных деятелей, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ». Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры РФ и Минпросвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.
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