Школьников Татарстана приглашают присоединиться к акции к 225-летию Пушкина

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С 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Во славу русского гения», приуроченная к 225-летию со дня рождения классика русской литературы Александра Пушкина, которое отмечается в этом году. Школьников Татарстана приглашают присоединиться к творческому соревнованию.

Учащиеся со всей России могут проявить литературные, артистические и художественные способности в номинациях:

— «Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта),

— «Пушкинские чтения» (прочтение произведений Пушкина),

— «И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию),

— «Пушкин в живописи» (портрет Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).

Желающим необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных литературных и театральных деятелей, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ». Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры РФ и Минпросвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.