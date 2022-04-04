Школьников из Татарстана приглашают принять участие в онлайн-фестивале «ФинЗОЖ Фест»

Татарстанские школьники могут стать участниками Всероссийского онлайн-фестиваля по финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест», который пройдет с 4 по 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.

Фестиваль направлен на изучение принципов финансового ЗОЖ и помощи в формировании базовых навыков управления бюджетом. Кроме того, мероприятие поможет учителям и родителям лучше ориентироваться в обучении детей финансовой грамотности.

В программе фестиваля – онлайн-викторины, тесты, подкасты, конкурсы для учащихся школ всех возрастов. Помимо этого, на различных интернет-площадках состоится серия тематических встреч с экспертами финансового рынка и управления семейным бюджетом. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной актуальной теме, а для самых младших школьников на сайте популярного детского мультсериала «Смешарики» будет проводиться тестирование уровня финансовой подкованности.

Организаторами выступают Минфин и Банк России в рамках всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи. Его операторами являются Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России и портал моифинансы.рф.