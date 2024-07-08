Школьников Татарстана приглашают принять участие в акции «Культурная суббота»

С 10 по 30 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций населяющих страну народов. На этот раз она будет посвящена народным сказкам. Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Каждый из народов, проживающих на территории современной России, создал множество разнообразных сказок. Умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников, замечают в ведомстве.

Для участия в конкурсе необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций («Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка») и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных литературных и театральных деятелей, определит 30 наиболее интересных работ. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры РФ и Министерством просвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления («Роскультпроектом») и Российским фондом культуры.