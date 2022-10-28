Школьников Татарстана приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

С 1 по 20 ноября на образовательной платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1-9 классов. Олимпиада призвана укрепить знания школьников и их родителей о безопасности дорожного движения.

Ребятам предстоит пройти интерактивные задания в роли пешехода, пассажира авто или велосипедиста. Таким образом, новую и полезную информацию дети получат в игровой форме.

Участие в олимпиаде бесплатное. С подробной информацией о ней можно ознакомиться на сайте – dorogi.uchi.ru.

Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы уже на следующий день после окончания олимпиады.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», организаторы проекта – Министерство транспорта Российской Федерации, МВД России, Министерство Просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».