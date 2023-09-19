Школьников Татарстана приглашают поучаствовать в «Лиге первых» КВН

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Стартовала регистрация на онлайн-фестиваль региональной школьной «Лиги Первых» Клуба Веселых и Находчивых Республики Татарстан. Дети и подростки со всей республики с любым уровнем подготовки могут подать заявку до 1 октября. Участвовать можно командами от 5 до 15 человек в возрасте 7-17 лет, сообщили в пресс-службе регионального отделения движения.

«Это первая в Татарстане региональная школьная „Лига Первых“ КВН. Планируется охватить около 2500 школьников. Организуем мы ее по треку „Культура и искусство“ в целях поддержания юмористического творчества детей и подростков с любым уровнем подготовки. Это возможность попробовать себя в новой сфере, познакомиться и прокачать свои навыки с профессиональными „квнщиками“ со всей республики, а также выступить на большой сцене и поделиться своими шутками», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Для прохождения конкурсного отбора нужно зарегистрироваться всем участникам команд по ссылке и прислать видеовизитку на 1-5 минут в стиле КВНовского юмористического приветствия на электронную почту kvn.rddm.rt@yandex.ru.

В начале октября все зарегистрировавшиеся участники смогут пройти обучение в онлайн-школе КВН, где их ждут мастер-классы, встречи с экспертами в формате «вопрос-ответ» и многое другое. По результатам конкурсного отбора команды будут поделены на три группы: телевизионная, юго-восточная и закамская. Участники 1/4 финала соберутся в Казани, Бугульме и Набережных Челнах.

Указ о создании «Движение Первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.