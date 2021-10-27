Школьников Татарстана приглашают на Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!»

Школьники Татарстана могут стать участниками Всероссийского открытого урока «Большая семья – Россия!», посвященного Дню народного единства. Трансляцию проведут из усадьбы Морозовых в Москве 28 октября, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В открытом уроке примут участие эксперт ЮНЕСКО и директор Российского этнографического музея Юлия Купина и советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Анна Полежаева», – говорится в сообщении.

Школьникам расскажут об истории праздника, познакомят с традициями, культурой и национальной кухней разных народов России.

Трансляция открытого урока будет доступна в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения России в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.