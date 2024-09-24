Школьников Татарстана приглашают на онлайн-олимпиаду по знанию ПДД

С 24 сентября по 27 октября пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов. Она проводится уже пятый год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участие в Олимпиаде бесплатное. Участники могут проверить свои знания на образовательной платформе Учи.ру по ссылке. Задания олимпиады моделируют реальные дорожные ситуации, требуя от участников нахождения безопасных решений. Для каждой возрастной группы разработаны задачи соответствующей сложности.

Онлайн-соревнование поможет школьникам оценить свою дорожную грамотность и разобраться, как правильно и безопасно действовать при переходе по пешеходному переходу, как вести себя в автомобиле в качестве пассажира, а также как безопасно управлять самокатом и велосипедом. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребята проверят знание безопасного поведения на сложных перекрестках, во дворах и парках.

Все участники получат памятные сертификаты об участии, а победители будут награждены грамотами и дипломами.

Организаторами мероприятия выступает Минтранс России, МВД России и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством просвещения РФ.