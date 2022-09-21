Школьников Татарстана приглашают на кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству

Школьники и студенты Татарстана могут принять участие во Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Кейс-чемпионат позволяет ученикам 9 – 11-х классов и студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, проверить предпринимательские способности, коммуникационные навыки и умение работать в команде.

Чемпионат предполагает командное участие и пройдет по двум направлениям: решение бизнес-кейса и разработка бизнес-проекта.

Кроме того, для участников мероприятия будут организованы обучающие тренинги и мастер-классы с привлечением экспертов – действующих предпринимателей, профессоров и преподавателей ведущих российских высших учебных заведений.

Региональные этапы кейс-чемпионата продолжительностью две недели будут организованы в 25 субъектах Российской Федерации. Победители будут приглашены на финал и суперфинал, которые пройдут в декабре 2022 года в Москве.

Регистрация на участие в кейс-чемпионате открыта с 29 августа по 3 октября 2022 года. Для подачи заявки необходимо подготовить видеовизитку команды и и отправить ее по ссылке.