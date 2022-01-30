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Ру Тат
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Наука и образование
30 января 2022  20:22

Школьников Татарстана приглашают к участию в творческом конкурсе «На страже Отечества»

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В Татарстане с 7 февраля по 14 марта пройдет пятый Республиканский конкурс детского творчества «На страже Отечества», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Конкурс проводится для воспитания у детей и подростков чувства патриотизма, любви к Родине. Он способствует повышению социальной активности и гражданской ответственности обучающихся, реализации их творческого потенциала», – отметили в министерстве.

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций республики в возрасте от 7 до 18 лет.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Компьютерная графика» (открытка-поздравление, обработанная в графическом редакторе, анимации), «Коллективная работа: стенгазета “На страже Родины”», «Презентация “Герои моей семьи”», «Театральное творчество» (видеоматериалы монологов, сценических коллективов, классов, групп) и «Вокал “Слава Защитникам Отечества!”» (видео).

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 180 обучающихся из разных муниципальных образований республики.

#конкурс детского творчества
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