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Школьников Татарстана приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
С 19 сентября по 15 октября 2023 года для школьников Татарстана пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» и направлена на повышение осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения.
Участие в Олимпиаде бесплатное. Выполнять задания можно на компьютере, планшете или смартфоне.
В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, а участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.
Кроме того, в рамках Олимпиады 19 сентября запланировано проведение Всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности. Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях «Национальные проекты России», а также в социальных сетях Российского общества «Знание» по ссылкам: https://vk.com/nationalprojectsru https://vk.com/znanierussia
С подробной информацией об олимпиаде можно ознакомиться на сайте олимпиады https://dorogi.uchi.ru.
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