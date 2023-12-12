Школьников Татарстана приглашают к участию в олимпиаде «Безопасный интернет»

Школьники Татарстана, ученики 1-9 классов до 25 декабря могут проверить свои знания об интернете на Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Олимпиада бесплатная и проводится на платформе «Учи.ру».

Ребенок может выполнять задания олимпиады как в школе, так и дома. Необходима регистрация ученика на платформе либо родителем, либо учителем.

Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников младших и средних классов общеобразовательных учреждений. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в сети интернет, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме.

Ребятам предлагают ответить на вопросы, которые посвящены правилам безопасного общения, покупкам в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама.

Организаторы олимпиады – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры РФ.

Олимпиада проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.