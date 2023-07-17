Школьников Татарстана приглашают к участию в «Культурной субботе»

Татарстанские школьники могут принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», которая стартует 24 июля.

В период с 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республик Мордовия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей.

Кроме знакомства дети могут сами рассказать о традициях своего района, республики, области. Для этого нужно создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #игрыкдш.

Работы будет оценивать экспертная комиссия. В нее входят известные деятели России в области народной культуры. Лучшие 30 роликов будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ», сообщает Минкульт РФ.

Акция проходит в рамках проекта «Культура для школьников».

