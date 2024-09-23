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Школьников Татарстана приглашают к участию в конкурсе «Тарифы глазами детей»
До 1 ноября идет прием заявок на конкурс детского творчества «Тарифы глазами детей» среди детей школьного возраста, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
Конкурс направлен на ознакомление школьников с деятельностью Госкомитета в сфере государственного регулирования тарифов, расширение кругозора детей и мотивирование познавать новое.
На конкурс принимаются работы учащихся 1-11 классов:
- видеоматериал длительностью не более 5 минут (без участия лиц, не достигших 18 лет);
- текстовый материал (статьи, сочинения, эссе и др.);
- работы, выполненные своими руками (рисунки, аппликации, поделки и др.).
Победитель будет определен путем голосования в телеграм-канале Госкомитета «Тарифы Татарстана» до 1 декабря 2024 года. Материалы конкурса можно предоставить очно в Госкомитет по адресу: г.Казань, ул.К.Маркса, д.66. Либо на электронную почту Diana.Gaynatulina@tatar.ru. Подробная информация на сайте.
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