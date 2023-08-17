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Школьников Татарстана приглашают к участию в фотоакции «Мое культурное лето»
Школьники Татарстана могут принять участие во Всероссийской фотоакции «Мое культурное лето». Она пройдет с 21 по 25 августа.
Чтобы стать участником акции, нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице (или странице учреждения культуры/образования) фотографию культурного мероприятия, которое школьник посетил этим летом. Темой фото могут стать посещение театра, музея, выставки или концерта, в том числе в оздоровительных и пришкольных лагерях.
Участник также должен указать свои фамилию, имя, регион, кратко описать свои впечатления от мероприятия в тексте поста. В посте нужно проставить хештег #фотолетокдш.
Одно из обязательных условий – фотографию должен сделать сам школьник, уточняют в Минкульте РТ. Кроме того, страница участника в соцсети должна быть открытой с возможностью обратной связи.
30 лучших работ войдут в общий видеоролик-галерею и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ». Объявление победителей, которые получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», пройдет 19 сентября.
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