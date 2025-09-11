Школьников Татарстана предупредят о дипфейках в рамках проекта «Цифровой ликбез»

Эксперты компании «Яндекс» в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Урок ориентирован на детей в возрасте от шести лет и старше, но будет полезен и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Урок представлен в формате мультфильма – об опасностях дипфейков зрителям расскажут «рыбки из подводного города Кораллвиль».

«Видеоролики направлены на повышение цифровой грамотности школьников – они помогут изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного применения современных технологий. Уверен, что полученные знания пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей работе», – отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего не было в реальности. Этим пользуются злоумышленники, в том числе при общении с детьми.

«Генеративные нейросети открывают захватывающие возможности, но их не всегда используют в благих целях. Мы не можем научить детей безошибочно распознавать созданные с помощью ИИ подделки – порой это не под силу даже специалистам, – но можем объяснить базовые правила цифровой безопасности и привить привычку скептически относиться к контенту из мессенджеров и соцсетей», – пояснил Александр Каледа, директор по информационной безопасности «Яндекса».

Принять участие в проекте можно с 15 сентября до 12 октября. Материалы по цифровой грамотности и кибербезопасности размещены на портале цифровойликбез.рф.

«Цифровой ликбез» – просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Проект «Цифровой ликбез» направлен на реализацию целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».