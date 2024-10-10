Школьников РТ зовут поучаствовать в викторине в ходе профориентационных занятий

В субботу, 12 октября, стартует чемпионат «Знание.Игра» Российского общества «Знание» среди слушателей профориентационного курса «Россия — мои горизонты». Для школьников это возможность проверить свои знания по пройденному материалу и получить подарки от партнеров курса, сообщает пресс-служба филиала общества в РТ.

Предстоящая интеллектуальная игра в рамках курса «Россия — мои горизонты» станет первой в этом учебном году. Всего «Знание» организует восемь таких игр. Они будут проходить по итогам отраслевых уроков, где школьники узнают о достижениях страны в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, государственном управлении, цифровых технологиях и других отраслях экономики. Ученики также знакомятся с самыми востребованными профессиями в этих сферах.

Интеллектуальная игра 12 октября пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет включать два тура. В первом школьники ответят на вопросы о сельском хозяйстве, в том числе о растениеводстве и садоводстве, а во втором — проверят свои знания в атомной промышленности.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте «Знание.Игра», где можно найти другую полезную информацию. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги. Учащиеся получат бонусы от партнеров курса, в том числе от госкорпорации «Росатом».

Помимо проведения интеллектуальных игр, общество «Знание» снимает видеоконтент для занятий.

«Общество „Знание“ выступает партнером профориентационного курса второй год подряд. В прошлом учебном году основной площадкой для съемок нашего просветительского видеоконтента были павильоны выставки „Россия“ на ВДНХ. В этом году мы расширяем горизонты и покажем школьникам ведущие предприятия страны, расскажем о знаковых профессиях. Всего „Знание“ снимет ролики о 20 разных отраслях: это поможет ребятам определиться с будущей профессией, покажет им, что Россия является лидером во многих областях. Кроме того, мы проведем интеллектуальные викторины по пройденному материалу. Ребята, которые покажут лучший результат, получат призы от отраслевых партнеров курса», — рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Курс «Россия — мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения РФ. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.