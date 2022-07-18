Школьников РТ приглашают провести «каникулы со звездами» в бесплатном онлайн-лагере

Летние каникулы ребята с 11 до 18 лет смогут провести в первом всероссийском бесплатном летнем онлайн-лагере. Звездные наставники, мастера и блогеры на своих занятиях помогут развить у детей творческие способности.

Онлайн-лагерь организован в официальном Telegram-аккаунте проекта «Поколение М» до 31 июля. «Заезд» происходит в три смены, различающиеся по тематике: музыка, вокал и танец (11–17 июля); фотография (18–24 июля) и рисунок (25–31 июля). Каждая длится неделю, можно участвовать в любом количестве смен. Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла Gazgolder Иван Кургалин, участница шоу «Танцы на ТНТ» Анна Тихая и другие.

Победители конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, смогут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты. Вместе с билетами организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы. Также для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М».

«Летнему отдыху детей и молодежи в Татарстане уделяется особое внимание. В дополнение к мероприятиям, организуемым на разных уровнях по всей республике, свыше 180 тыс. татарстанских ребят отдохнут в этом году в детских лагерях страны. Наш онлайн-лагерь — еще одна возможность весело и с пользой провести летние каникулы в привычной и удобной для подростков цифровой среде. Благодаря такому формату дети из любой точки республики получают новые возможности для творческого развития и смогут пообщаться с блогерами и звездными наставниками — „вожатыми“ лагеря», — прокомментировал инициативу Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.