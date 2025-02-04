Школьников РТ приглашают присоединиться к новому сезону «Цифрового ликбеза»

Стартует новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Принять в нем участие могут и учащиеся школ Татарстана, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Образовательные материалы подготовлены по трем направлениям:

«Резервное копирование данных» — о правильном хранении важной информации,

«Защита от спама» — о методах борьбы с нежелательной рассылкой,

«Создавай новое с искусственным интеллектом» — о возможностях ИИ в творчестве и учебе (разработан при экспертной поддержке GigaChat).

«Новые ролики „Цифрового ликбеза“, подготовленные экспертами Благотворительного фонда Сбербанка „Вклад в будущее“, затрагивают актуальные и важные темы — работа с данными и искусственным интеллектом. Современные дети ежедневно взаимодействуют с гаджетами. И крайне важно обладать базовыми навыками цифровой грамотности, чтобы понимать, как эффективно использовать технологии ИИ, правильно систематизировать и хранить информацию, обеспечивать защиту данных от внешних киберугроз. Уверен, что полученные знания пригодятся в повседневной жизни и профессиональной деятельности», — заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

С 3 февраля по 2 марта 2025 года материалы проекта будут доступны в интернете на платформе «Цифровой ликбез»: цифровойликбез.рф. Уроки рассчитаны на детей старше шести лет, а также рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.

Проект «Цифровой ликбез» реализуется Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» при поддержке ведущих российских IT-компаний. Программа направлена на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также на достижение национальной цели «Технологическое лидерство».