Школьников РТ — победителей Международного турнира по информатике наградили в Казани

В Кабмине РТ вручили награды татарстанским школьникам — победителям и призерам XIV Международного осеннего турнира по информатике, который проходил в Болгарии с 24 по 27 ноября 2022 года в онлайн-формате. В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Турнир объединил более 400 участников из Египта, Пакистана, Перу, Палестины, Саудовской Аравии, Ирландии, России и других стран. Команды были разделены на две возрастные группы: юниоры и старшеклассники. Состязания проходили в два тура. В каждом из них на протяжении пяти часов участники решали задачи на технику программирования и структуры данных на языках C/C++, C# и других.

Татарстан представляли 11 учащихся из трех образовательных учреждений: лицея имени Н. И. Лобачевского, IT-лицея Казанского федерального университета и лицея-интерната №2 Московского района Казани. Подготовкой конкурсантов и формированием команд занимался Университет Иннополис. По итогам соревнований представители республики завоевали десять медалей: одну золотую, четыре серебряных и пять бронзовых.

Победителей турнира, их родителей и тренеров поздравил Роман Шайхутдинов, подчеркнувший, что эта победа станет для них хорошим подспорьем при поступлении в высшие учебные заведения. Он пожелал школьникам, чтобы «в дальнейшем их знания и навыки конвертировались в научные открытия или бизнес-проекты, а тренерам — энергии и как можно больше талантливых учеников». К словам вице-премьера РТ присоединились Рамис Музипов и Александр Тормасов.

Постоянный участник турнира и золотой медалист 2022 года Валерий Родионов, ученик 11-го класса лицея имени Лобачевского, признал, что победа далась ему нелегко, особенно задачи по математическому ожиданию. Однако в какой-то момент он собрался и смог заработать максимальные баллы. После окончания школы учащийся намерен поступить в вуз, чтобы получить IT-специальность и «продолжать развиваться в сфере информационных систем».

Школьники Татарстана участвуют в международном турнире по информатике начиная с 2009 года и ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки. Турнир проводится по правилам Международной олимпиады по информатике и является одним из мероприятий, который помогает подготовиться к Всероссийской и Международной олимпиадам по программированию.

Стоит отметить, что серебро на турнире завоевали ученики лицея имени Лобачевского Ренат Каримов и Сергей Дьяконов, учащийся IT-лицея КФУ Карим Сулейманов и воспитанник лицея-интерната №2 Московского района Казани Ильяс Сиразиев.

Обладателями бронзовых медалей стали учащиеся лицея имени Лобачевского Руслан Вильданов и Кирилл Тимофеев, воспитанники лицея-интерната №2 Московского района Казани Азат Сафиуллин и Гимран Абудуллин, а также ученик IT-лицея КФУ Рамиль Хамзин.

В качестве тренеров выступали Ильшат Сафиуллин из лицея-интерната №2 Московского района Казани, Сергей Михайлин из лицея имени Лобачевского и Ильяс Адыгамов из IT-лицея КФУ.