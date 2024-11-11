Школьников пригласили на межрегиональные предметные олимпиады КФУ

Победители и призеры межрегиональных предметных олимпиад КФУ смогут получить льготы при поступлении в вузы России. Об этом напомнили в пресс-служба университета.

Дистанционный этап проводится до 29 ноября. Затем порядка 45% участников отборочного этапа — победители и призеры — примут участие в заключительном этапе. Он запланирован на 10 января — 2 февраля 2025 года. Регистрация доступна по ссылке.

В пресс-службе сообщили, что принять участие в мероприятиях могут школьники 5-11-го классов.

«В Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2024/2025 учебный год включены профили олимпиады: дизайн и химия (1 уровень), русский язык, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский) и физика (2 уровень), математика, право и биология (3 уровень)», — говорится в сообщении.

Победители и участники, занявшие призовые места, будут приравнены к выпускникам, получившим 300 либо 100 баллов Единого государственного экзамена. А иностранные участники получат квоты на обучение по программам бакалавриата и специалитета в рамках квоты Правительства РФ на образование иностранных граждан и лиц без российского гражданства.