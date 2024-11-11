Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Школьников пригласили на межрегиональные предметные олимпиады КФУ
Победители и призеры межрегиональных предметных олимпиад КФУ смогут получить льготы при поступлении в вузы России. Об этом напомнили в пресс-служба университета.
Дистанционный этап проводится до 29 ноября. Затем порядка 45% участников отборочного этапа — победители и призеры — примут участие в заключительном этапе. Он запланирован на 10 января — 2 февраля 2025 года. Регистрация доступна по ссылке.
В пресс-службе сообщили, что принять участие в мероприятиях могут школьники 5-11-го классов.
«В Перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2024/2025 учебный год включены профили олимпиады: дизайн и химия (1 уровень), русский язык, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский) и физика (2 уровень), математика, право и биология (3 уровень)», — говорится в сообщении.
Победители и участники, занявшие призовые места, будут приравнены к выпускникам, получившим 300 либо 100 баллов Единого государственного экзамена. А иностранные участники получат квоты на обучение по программам бакалавриата и специалитета в рамках квоты Правительства РФ на образование иностранных граждан и лиц без российского гражданства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»