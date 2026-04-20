Школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду по народным ремеслам

Всероссийская акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада» в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» состоится с 22 апреля по 15 июня. Главным консультантом выступила писатель Жанна Андриевская – автор книг «Удивительная Русь» и «Удивительная Русь детям», лауреат премии «Гордость нации». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Проект направлен на сохранение и популяризацию традиционной культуры народов России. Участники смогут познакомиться с историей народных промыслов и погрузиться в ремесленные традиции – от гончарного и печного дела до бондарного производства.

Формат интерактивной олимпиады, впервые опробованный в прошлом году, вызвал большой интерес у школьников, поэтому его решили развивать. В ведомстве пояснили, что новая олимпиада станет не только проверкой знаний, но и возможностью глубже познакомиться с культурным наследием страны.

Жанна Андриевская, в свою очередь, подчеркнула, что народные ремесла отражают дух и ценности народа, передавая через века любовь к земле, труду и искусству.

К участию приглашаются школьники со всей России. Задания подготовлены для трех возрастных групп – от 7 до 18 лет – и включают тесты, иллюстрированные задания и кроссворды. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить заявку и приступить к выполнению заданий.

Итоги подведут 18 июня: победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов. Все школьники получат подарок от Жанны Андриевской – познавательную раскраску о народных ремеслах, посвященную традиционным орнаментам и образам.

Проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с РОСКУЛЬТПРОЕКТом и Российским фондом культуры.

Проведение олимпиад соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».