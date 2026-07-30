Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Молодежный форум «Профессии будущего» прошел в Билярске. Более 600 старшеклассников из Татарстана и более чем десяти регионов познакомились с востребованными профессиями, пообщались с представителями вузов и крупных предприятий.

Форум был призван помочь школьникам определиться с будущей профессией. Для участников организовали встречи с работодателями и вузами, мастер-классы, деловые игры и проектную работу.

Программа форума включала образовательные треки по пяти направлениям: энергетике, агропромышленному комплексу, экологии, IT, производству и сфере услуг.

Участников разделили на группы до 50 человек. Для них подготовили практические занятия и деловые игры, где они попробовали себя в разных профессиях.

Частью форума стали проектные лаборатории. Команды разрабатывали собственные проекты – от инженерных прототипов до программных решений, которые в конце смены представили экспертному жюри.

Одной из площадок форума стал карьерный маркет. На нем школьники смогли лично пообщаться с представителями приемных комиссий нескольких вузов, в том числе КГЭУ, Казанского ГАУ, Российского университета кооперации. Здесь же участникам рассказали о возможностях стажировок в крупных компаниях республики, среди которых предприятия группы СИБУР, «Татнефть», холдинг «Чистополье» и международный аэропорт «Казань» имени Г. Тукая.

В частности, СИБУР организовал на территории лагеря фирменный шатер. Здесь прошли экоуроки, проводились различные игры и организовали ярмарку вакансий.

На экоуроке «Твои зеленые привычки» из программы «СИБУР в школах» детям рассказали о полезных экологических привычках, правилах обращения с отходами и экологических практиках предприятия. Закрепить материал помогли квизы и тематические мультфильмы.

«Мы хотим сформировать у подростков культурную идентичность и помочь в выборе будущей профессии. Проводим профориентационные программы и показываем, какие возможности есть в Татарстане. Хотим сделать регион привлекательным для молодежи и показать подросткам: здесь можно учиться, строить карьеру, развиваться в разных сферах и находить интересную работу», – отметил главный эксперт по связям с госорганами «Казаньоргсинтеза» Олег Царев.

Также провели профориентационную игру. Участникам предлагали различные жизненные ситуации, а они должны были решить, что для них «норм», а что – «стрем». После игры сотрудники СИБУРа рассказали школьникам о работе компании, выпускаемой продукции и ответили на вопросы.

«Нам было интересно узнать мнение ребят по самым разным вопросам: образованию, семейным ценностям, их интересам. Дальше мы рассказали о нашей компании, чем занимаемся, что производим и сразу отвечали на вопросы. Например, ребята говорили: «Мы знаем, что СИБУР производит полимеры, но какие именно?» Мы не только рассказывали, но и показывали. Привезли с собой образцы продукции в колбочках», – поделилась специалист по обучению и развитию персонала Арина Губайдуллина.

С помощью экочемоданчика школьникам показали образцы материалов из переработанного сырья и рассказали, как отходы получают вторую жизнь. По словам организаторов, многие участники оказались уже знакомы с экологическими практиками: они рассказали, что сортируют отходы дома, экономят воду и электроэнергию.

«Мы на «Нижнекамскнефтехиме» внедряем технологии безотходного производства, модернизируем очистные сооружения, используем систему расширенного эко-мониторинга для контроля качества воздуха. Но никакие технологии не заменят человеческую ответственность. Отрадно, что на форуме вместе с ребятами мы познакомились с новыми технологиями и тем, как они помогают соблюдать баланс между интересами человека и природой», – подчеркнула эксперт экологической службы «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Сарсенова.

Ребятам рассказали о карьерных возможностях в СИБУРе. Представители компании объяснили, какие программы поддержки и развития доступны молодым специалистам и как выстроена система подготовки кадров – от школьной скамьи до трудоустройства на предприятие.

В шатре также работала ярмарка вакансий. Представители «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» в игровом формате рассказывали школьникам о разных профессиях. Участники вытягивали карточки с заданиями, после чего проходили импровизированное собеседование.

Площадку СИБУРа посетил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Он пообщался с участниками, выступил с мотивационной речью, принял участие в мастер-классах и посмотрел, как проходят занятия.

«Такие встречи – это не просто образовательный интенсив, а прямая инвестиция в будущее нашей промышленности. Сегодня вы смогли познакомиться с реальным производством поближе. Перед вами открыты все направления – от энергетики до машиностроения. У вас есть уникальная возможность построить свое лучшее будущее самостоятельно. Каждая профессия важна. И каждый руководитель, который делился своим опытом сегодня, начинал свой путь с реального производства», – заявил на закрытии форума министр.