Школьников постараются заинтересовать профессиями, приоритетными для Татарстана

В Татарстане школьников постараются заинтересовать профессиями, представителей которых не хватает в республике. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Представители проекта отметили, что внедрение регионального компонента в пилотном порядке станет значимой особенностью предстоящего учебного года в ранней школьной профориентации.

Из предстоящего плана занятий следует, что в 2025/26 учебном году на реализацию регионального компонента может быть отведено до 50% от общего числа занятий курса «Россия – мои горизонты», входящего в единую модель профориентации.

Реализация профориентационного курса с учетом кадрового запроса региональных рынков труда позволит ближе познакомить школьников с возможностями, доступными в каждом регионе, на примере организации профпроб, экскурсий и других профориентационных мероприятий, уверены авторы инициативы.

Для успешной реализации регионального компонента к профориентационной работе с учащимися школ впервые предполагается привлечь кадровые центры «Работа России» в каждом регионе. Их участие позволит школьникам глубже понять потребности рынка труда и сделать осознанный выбор будущей профессии, убеждены организаторы.

В каждом регионе уже сформированы списки приоритетных профессий. По ним будут проводиться профпробы, экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора, а также в профильных образовательных организациях. В частности, в Татарстане это повар, пекарь, инженер, педагог, токарь, тракторист и медицинская сестра.

Привлечение кадровых центров «Работа России» – не единственное нововведение в системе профориентации. С нового учебного года профориентационная работа будет строиться с учетом прогноза кадровой потребности Минтруда России, который готовится на основе прогноза социально-экономического развития, данных Росстата, региональных прогнозов, стратегических планов развития отраслей и Всероссийского опроса работодателей.

Кадровые центры «Работа России» должны будут помочь школьникам сориентироваться и понять, какие именно профессии будут востребованы в будущем на рынке в конкретном регионе, чтобы с учетом своих интересов они смогли выбрать перспективное направление обучения и потенциальных работодателей. Кадровые центры будут сопровождать школьников во время обучения, практик и стажировок вплоть до трудоустройства и адаптации на рабочем месте.

Профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».