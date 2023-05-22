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Общество 22 мая 2023 17:17

Школьников Казани приглашают отметить окончание учебного года в IT-парке

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25 мая во дворе казанского «ИТ-парка» им.Башира Рамеева пройдет праздник «Ура, каникулы!» для учащихся младших классов по случаю завершения учебного года. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Перед юными гостями выступят артисты казанского цирка. Также школьникам покажут несколько серий юмористического детского киножурнала «Шкодники» – проекта школы киноискусства Junior Life, участника и призера V и VI Международного фестиваля любительского и молодежного кино в Каннах. Также планируется розыгрыш подарков от «ШАЯН ТВ», шоу мыльных пузырей и яркое крио-шоу.

Праздник пройдет с 15.00 до 19.00 по адресу Спартаковская, 2. Вход свободный.

#IT-парк #казанские школьники #Общество
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