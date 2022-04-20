Школьников Казани познакомили с работой станции скорой помощи

Станция скорой медицинской помощи Казани организовала экскурсию для учеников третьего класса казанского лицея № 35. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Поприветствовал ребят главный врач станции Фарид Галяутдинов. Он объяснил детям особенности работы скорой помощи, спросил, многие ли хотят в будущем стать врачами, фельдшерами или водителями машин скорой помощи.

Заведующая педиатрическим отделением Ольга Кузнецова рассказала школьникам, как вызвать бригаду скорой помощи и напомнила детям о правилах безопасности и профилактике травм.

«Школьники посетили оперативное отделение, где оформляются вызовы, изучили врачебную укладку и экипировку бригад скорой помощи, спустились в гараж, где им показали машину скорой помощи и мотобригады», – рассказали в горздраве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Третьеклассники смогли вживую увидеть, как работают фельдшеры, операторы и водители.

Подробнее об особенностях своей работы детям рассказала опытный фельдшер педиатрического отделения Татьяна Фишелева, она трудится на скорой более 39 лет.

«Ребята с большим интересом слушали медиков и остались довольны экскурсией, а главное – вдохновились ответственной работой врачей и фельдшеров», – заключили в пресс-службе Управления здравоохранения города.