Школьников и студентов приглашают на кибер-турнир «Неизвестная война»

Открыта регистрация на открытый кибер-турнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Соревнования для школьников и студентов организуют Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и Всероссийское движение наставников детей и молодежи «Наставники России».

Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, движений «Русская Мечта», НТЦ «Вулкан», Координационного центра доменов .RU/.РФ и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Онлайн-турнир пройдет с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля. Ссылку для подключения участникам направят за день до старта. Итоги подведут 24 апреля.

К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Команды могут состоять из одного-пяти человек. Число команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участникам предстоит работать с историческими секретными данными, осваивать новые способы поиска информации и решения задач, получать базовые навыки в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, а также узнавать о подвигах, героях и ключевых событиях военных лет. Игровая платформа будет доступна в течение 24 часов.

Команды смогут самостоятельно выбрать время начала выполнения заданий и делать перерывы по своему усмотрению. Подготовленной команде на решение задач потребуется в среднем четыре-пять часов.

Победителей и призеров наградят дипломами, кубками и памятными призами. Педагогам и кураторам вручат благодарственные письма. Остальные участники получат электронные сертификаты.

Регистрация открыта до 15 апреля.